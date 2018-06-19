Прокуратура начала проверку после ДТП с маршруткой в Орле

ВОРОНЕЖ, 19 июн — РИА Новости. Прокуратура начала проверку обстоятельств столкновения маршрутного автобуса с бордюром в Орле, в результате которого пострадали, по разным данным, от восьми до 12 человек, сообщает надзорное ведомство по региону.
"Прокуратурой Орловской области по факту ДТП с участием маршрутного автобуса организована проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом… По итогам проверочных мероприятий органами прокуратуры области будет дана правовая оценка, в том числе, действиям должностных лиц", — говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель надзорного ведомства, первоначально были данные о 12 пострадавших в ДТП, однако сейчас таковых — восемь человек, из них четверо — госпитализированы.
Управление МВД по региону не комментирует происшествие.