Прокуратура начала проверку после ДТП с маршруткой в Орле

ВОРОНЕЖ, 19 июн — РИА Новости. Прокуратура начала проверку обстоятельств столкновения маршрутного автобуса с бордюром в Орле, в результате которого пострадали, по разным данным, от восьми до 12 человек, сообщает надзорное ведомство по региону.

По данным следствия, утром 19 июня водитель маршрутки марки "ГАЗ" на улице Комсомольской не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение. В результате ДТП, как сообщало следствие, пострадали не менее десяти пассажиров автобуса, которые обратились за медицинской помощью. По факту аварии СК возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

"Прокуратурой Орловской области по факту ДТП с участием маршрутного автобуса организована проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом… По итогам проверочных мероприятий органами прокуратуры области будет дана правовая оценка, в том числе, действиям должностных лиц", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель надзорного ведомства, первоначально были данные о 12 пострадавших в ДТП, однако сейчас таковых — восемь человек, из них четверо — госпитализированы.

Управление МВД по региону не комментирует происшествие.