Москвич пришел в суд с пистолетом

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Полиция во вторник не стала задерживать мужчину, который попытался зайти в Нагатинский суд Москвы с пневматическим пистолетом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Виктория Белова.

Мужчина выступал истцом по некоему административному делу, но детали не уточняются.

"Мужчина просто забыл выложить свой личный пневматический пистолет, его обнаружили при осмотре", — сказала Белова.

По ее словам, в таком случае процедура предусматривает вызов наряда полиции: "Полицейские приехали, проверили разрешение и отпустили. В суд мужчину с пистолетом не пустили, заседание перенесли".