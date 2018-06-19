В Улан-Удэ 11 человек отравились в кафе

КРАСНОЯРСК, 19 июн — РИА Новости. Одиннадцать человек госпитализированы в Улан-Удэ с пищевым отравлением, которое, по предварительным данным, они получили в результате посещения кафе "Оскар", сообщил во вторник РИА Новости главный врач территориального центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин.

"Одиннадцать человек, все взрослые, поступили к нам с 16 по 18 июня. Пока готовятся анализы, и мы не можем дать точный диагноз. В течение двух дней будет понятно", — сказал он, добавив, что среди заболевших тяжелых пациентов нет.

В республиканском управлении Роспотребнадзора в свою очередь сообщили, что в "Улан-Удэ зарегистрированы случаи заболевания сальмонеллезом среди посетителей кафе "Оскар" города Улан-Удэ". "Управлением… совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в республике Бурятия" незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, организованы и проводятся мероприятия по ликвидации очага инфекции, профилактические и противоэпидемические мероприятия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что произведен отбор проб пищевых продуктов, продовольственного сырья, воды, объектов производственной среды, организован медицинский осмотр, лабораторные обследования и медицинское наблюдение за персоналом кафе, контактными лицами, проведены дезинфекционные мероприятия.

"При проверке кафе "Оскар"… выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части несоблюдения технологии приготовления блюд, условий хранения сырья и готовой продукции, отсутствие сопроводительной документации на продукцию, подтверждающую ее безопасность и прослеживаемость, непрохождение персоналом медицинского осмотра и др. Деятельность кафе "Оскар" временно приостановлена", — говорится в сообщении.

Массовая вспышка сальмонеллеза была зарегистрирована в Улан-Удэ в январе 2018 года. Тогда в больницы попали более 130 человек. Все они были посетителями кафе "ШулэнДо". У большинства диагноз подтвердился.