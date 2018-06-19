В СК назвали возможную причину ЧП со сломанным аттракционом в Новосибирске

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Аттракцион на Речном вокзале в Новосибирске, посетители которого несколько минут висели вниз головой, мог сломаться из-за сбоя системы электроснабжения во время работы, сообщает СК РФ в мессенджере "ТамТам".

Ранее новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" сообщила, что на Речном вокзале города во время работы остановился аттракцион "360 градусов", посетители несколько минут провисели вниз головой, есть пострадавшие. Следственные органы по данному факту начали проверку.

"Предварительно причиной остановки аттракциона стал сбой системы электроснабжения. В настоящее время его работа приостановлена", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после ЧП в новосибирском парке следователи опросили оператора аттракциона, а также изъяли техническую документацию.