Суд отказался заменять реальный срок штрафом лидеру "Шалтая-Болтая"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законным отказ районного суда заменять штрафом оставшийся срок заключения лидеру хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — гласит решение.

По утверждению защиты, суд первой инстанции не указал основания, по которым наказание Аникееву не может быть заменено более мягким видом.

Сам осужденный, прося его освободить, заверил суд, что намерен служить обществу. "Полностью осознал свою вину, раскаялся, тружусь. На свободе собираюсь заботиться о близких, стараться приносить пользу обществу. Прошу заменить мне оставшийся срок", — сказал Аникеев.

Прокуратура выступила против замены оставшейся части срока лишения свободы на штраф, поскольку при вынесении приговора "и так было учтено сотрудничество со следствием" и повторно этот факт не может служить основанием для смягчения наказания.

Как следует из оглашенных в суде материалов, срок наказания Аникеева истекает 7 ноября этого года.

Аникеев, как ключевой фигурант громкого дела о взломе почты высокопоставленных лиц, был приговорен в июле прошлого года к двум годам колонии. Дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины подсудимого.

Участники группы отрицают, что вскрывали почту высокопоставленных чиновников ради каких-то политических целей или шантажа, а также что контактировали с ФСБ. Целью группы, по заверениям ее участников, была лишь свобода информации и свобода в интернете. По данным обвинения, переписка из взломанной почты российских чиновников и общественных деятелей продавалась на интернет-бирже за биткоины.

Никто из потерпевших не предъявил к осужденному иски о возмещении ущерба. Хакерам вменяли взлом почты шести человек, в том числе пресс-секретаря премьер-министра РФ Натальи Тимаковой, генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.