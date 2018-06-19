Митрохина задержали за пикет у Госдумы

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин сообщил во вторник, что задержан у здания Госдумы при проведении пикета.

"При проведении пикета у ГД против повышения пенсионного возраста я был задержан за нарушение Указа президента n 202, запрещающего любые публичные акции в дни ЧМФ", — написал Митрохин в своем Twitter.

Усиленные меры безопасности введены с 25 мая по 25 июля в регионах, где проводится чемпионат мира по футболу.

Правительство РФ на минувшей неделе объявило о внесении изменений в пенсионное законодательство, предложив повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Как отметил премьер Дмитрий Медведев, основная цель этих изменений — повысить пенсии и реформировать пенсионную систему.