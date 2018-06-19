Жителя Челябинской области сожгли на улице

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июн – РИА Новости. Житель Челябинской области погиб, получив обширные ожоги тела после нападения неизвестных, следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство", сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, днем 17 июня в малолюдном месте в Копейске был обнаружен 25-летний местный житель с обширными ожогами тела. В лечебном учреждении мужчина от ожогов скончался, успев сообщить, что его подожгли неизвестные.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется поиск лиц, причастных к совершению преступления, добавляет СУСК.