Суд вынес приговор жителю Череповца за разбойное нападение на ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы жителя Череповца за разбойное нападение на 12-летнюю девочку, у которой он, угрожая ножом, отобрал на территории школы телефон, сообщает во вторник СУСК РФ по Вологодской области.

Ранее сообщалось, что 3 марта днем 35-летний безработный череповчанин, находясь на территории школы, отобрал у девочки мобильный телефон стоимостью 1 тысяча рублей, угрожая ребенку ножом. В отношении мужчины, которого вскоре арестовали, было возбуждено уголовное дело по статье "разбой".

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — информирует СУСК по региону.