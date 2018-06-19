На реке Камчатка перевернулась лодка с рыбаками, один человек пропал

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июн — РИА Новости. Лодка с рыбаками провернулась на реке Камчатка вблизи посёлка Козыревск, один из находившихся на борту мужчин пропал, сообщает краевой главк МЧС.

Отмечается, что информация о происшествии поступила спасателям во вторник днём по местному времени.

"Как стало известно, на реке Камчатка около п. Козыревск перевернулась лодка, в которой находились двое мужчин. Одного из них сильным течением затянуло в водоворот. Второму пострадавшему удалось зацепиться за нос лодки. Рыбак не смог самостоятельно выбраться из воды и начал звать на помощь", — говорится в сообщении.

По информации спасательного ведомства, на помощь мужчине пришёл сотрудник местного пожарного поста, который в это время находился в своём доме, расположенном на берегу реки.

"Пожарный на моторной лодке добрался до пострадавшего, помог ему забраться в маломерное судно и доставил его до берега. Медицинская помощь пострадавшему мужчине не понадобилась", — сообщает МЧС.

Там добавили, что поиски пропавшего мужчины в настоящее время продолжаются.