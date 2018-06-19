Люди пять минут висели вниз головой на сломанном аттракционе в Новосибирске

КРАСНОЯРСК, 19 июн — РИА Новости. Аттракцион "360 градусов" сломался во время работы на Речном вокзале в Новосибирске, в результате посетители несколько минут провисели вниз головой, есть пострадавшие, сообщила новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".

"На Речном вокзале сломался аттракцион, есть пострадавшие. Аттракцион "360 градусов" остановился во время работы. Наша подписчица, которая находилась внутри, сообщила: "Отлетело какое-то колесо, и мы в самом верху провисели вниз головой около 5 минут, пока мужчины не пришли на помощь и вручную не прокрутили конструкцию". От ремней на плечах у девушки остались синяки и ссадины", — сообщила служба в своем аккаунте в социальной сети ВКонтакте.

Подписчица группы поделилась, что "очень было страшно, чтоб не открылись ремни безопасности".

В настоящее время аттракцион закрыт, ведутся ремонтные работы.