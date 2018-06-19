В Братске потушили крупный пожар на подземном резервуаре со скипидаром

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Крупный пожар на подземном резервуаре со скипидаром на деревообрабатывающем предприятии в городе Братске Иркутской области ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось о возгорании на площади около 400 квадратных метров на подземном резервуаре на территории деревообрабатывающего предприятия. На месте ЧП были направлены пожарные стволы для проведения пенной атаки и мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе.

"Открытое горение отходов химического производства в отстойнике на промплощадке ликвидировано на площади 360 квадратных метров, продолжается проливка", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что к тушению пожара привлекались 52 человека и 17 единиц техники, в том числе пожарный поезд со станции Вихоревка. Пожарные подразделения работали по повышенному номеру. В настоящее время дознаватели устанавливают причины пожара. Наиболее вероятной причиной ЧП могло стать короткое замыкание электронасоса.