Возвращение застрявших в Японии российских моряков перенесли

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн — РИА Новости. Возвращение российских моряков с судна Tredecim, стоящего в японском Вакканае, отложено, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

Ранее сообщалось, что трое российских и один украинский моряк, застрявшие на судне Tredecim в Вакканае, куда оно пришло на ремонт, обратились в генконсульство РФ и РПСМ с просьбой репатриировать их домой. По словам членов экипажа, возникла проблема с поставкой продовольствия, около полугода они не получали зарплату.

По данным координатора Международной федерации транспортных рабочих в Японии Фусао Охори, сумма долга перед моряками составляет 80 тысяч долларов. К решению проблемы подключился представитель консульства РФ в Японии, трём российским морякам были куплены билеты на самолёт на 19 июня, а украинскому моряку — на 20 июня. На замену прилетит один моряк.

"Вылет моряков на родину перенесли на пару дней в связи с необходимостью завершить дела, связанные с отъездом", — сказал Суханов.