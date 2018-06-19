Российские моряки со стоящего в Китае судна попросили помощи в репатриации

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Моряки с российского судна "Петр Великий", стоящего на ремонте в Шанхае, обратились в профсоюз моряков за помощью в репатриации, сейчас им готовится замена, сообщает дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков.
Моряки также жаловались, что на судне проблемы с провизией, и опасались, что судно может быть продано и что свою зарплату они могут не получить.
По данным профсоюза, компания занимается организацией замены, и до 20 июня запланировано оформление китайской визы для сменного экипажа. Готовность визы ожидается 22 июня, а на следующий день семь человек должны вылететь на судно.
По словам Шевелевой, перечисления зарплаты за май уже начались. Доставка продуктов ожидается 19 июня.
Моряки сообщили в профком, что от пароходства пришла телеграмма, подтверждающая слова руководства компании.