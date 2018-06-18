Саратовский губернатор потребовал за три дня потушить мусорный полигон

САРАТОВ, 18 июн — РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в понедельник потребовал от подчиненных за три дня ликвидировать возгорание на недействующем Гусельском полигоне твердых коммунальных отходов, который загорелся две недели назад, сообщила пресс-служба главы региона.

Глава региона в понедельник ознакомился с ситуацией на Гусельском полигоне ТКО в Волжском районе Саратова, где с 3 июня ведется отсыпка грунтом очагов возгорания. На задымление от полигона жаловались жители близлежащих домов. По данным пресс-службы, губернатору сообщили, что из пяти гектаров возгорания грунтом отсыпаны четыре гектара, остались локальные очаги. Кроме того, на полигоне, который в 2014 году был закрыт, 35 лет не проводилось рекультивации, хотя есть неисполненное решение суда по этому поводу.

"На каждом участке работ должны быть ответственные лица. Это касается и содержания полигона, и его рекультивации, и охраны. И судебное решение должно исполняться. Сегодня проблемы у жителей. А бесконтрольность может привести к экологической катастрофе. В этой ситуации надо работать как в чрезвычайной. И закрыть проблему в самый короткий период", — цитирует Радаева его пресс-служба.

Губернатор потребовал увеличить количество техники на объекте до 40 единиц и ликвидировать очаги возгорания на полигоне за три дня. "Вы контролируете объект, несете ответственность, так что исполняйте свои обязанности", — заявил Радаев подчиненным.

Он объявил замечания своим заместителям Александру Буренину и Алексею Стрельникову, а также министру природных ресурсов и экологии области Дмитрию Соколову в связи с недостаточными мерами по разрешению ситуации на Гусельском полигоне.

Ранее в минприроды области сообщили, что 3 июня на 4-й карте недействующего Гусельского полигона в Волжском районе Саратова произошло возгорание твердых коммунальных отходов с задымлением, открытый огонь был локализован, но борьба с очагами тления продолжалась.