Суд арестовал таксиста, сбившего пешеходов в центре Москвы

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Таганский суд Москвы в понедельник арестовал на два месяца таксиста, сбившего пешеходов на тротуаре в центре столицы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Чынгыза Анарбек уулу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 16 августа", — огласила решение судья Наталия Ларина.
Выступая в суде, уроженец киргизского Джалал-Абада полностью признал свою вину и заверил, что раскаивается, что все так вышло. По его словам, он устроился таксистом всего месяц назад и работал на износ, чтобы расплатиться с долгами. Машину он взял в аренду.
По его словам, он работал без полноценного сна много дней и в момент инцидента из-за усталости перепутал газ и тормоз. Он публично попросил прощения у пострадавших и их родственников за случившееся.
Киргизские дипломаты из посольства в России (защита представила в суд письмо из дипломатического представительства) вступились за соотечественника, подчеркнув, что, по УК РФ, если людям нанесен не тяжкий вред здоровью, уголовное дело возбуждаться не должно.
Следствие в свою очередь подчеркнуло, что если задержанного не заключить в СИЗО, он может бежать, в том числе за границу. Сам обвиняемый заявил, что после ДТП пытался убежать, так как "испугался, что толпа может его убить".
По Уголовному кодексу, максимум уроженцу Киргизии грозит два года заключения и лишение водительских прав.