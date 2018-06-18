МАК сформировал комиссию по расследованию крушения самолета на Алтае

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения самолета в Калманском районе Алтайского края, в котором погибли пилот и пассажир, сообщает МАК в понедельник.

В субботу источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что инцидент произошел 16 июня недалеко от города Новоалтайск в районе трассы Р-256. В региональном ГУМЧС подтвердили факт крушения самолета в районе 17.00 по местному времени (13.00 мск), отметив, что ЧП произошло на взлетно-посадочной полосе.

Как сообщали в субботу в СК РФ, по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

"В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.