МАК сформировал комиссию по расследованию крушения самолета на Алтае

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения самолета в Калманском районе Алтайского края, в котором погибли пилот и пассажир, сообщает МАК в понедельник.
Как сообщали в субботу в СК РФ, по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
"В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.