В Саратовской области автоугонщик откусил полицейскому часть уха

САРАТОВ, 18 июн — РИА Новости. Житель Саратовской области задержан по подозрению в том, что при задержании напал на полицейского и откусил ему часть уха, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.

По версии следствия, днем 16 июня 28-летний житель города Маркс в состоянии опьянения угнал чужой автомобиль, в ходе преследования полицейские его остановили и поместили в служебную машину для доставления в отдел полиции.

"Будучи недовольным правомерными действиями полицейских, проявляя агрессию, злоумышленник зубами откусил часть ушной раковины одному из представителей власти… В настоящее время он задержан… решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

"Стоит отметить, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за угон и незаконное хранение наркотических средств", — уточнили в СК.