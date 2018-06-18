МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский, осужденный за хищения, скончался вскоре после госпитализации из колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Рязанской области.

В медчасть Мальчевский обратился 14 июня. При осмотре у него не нашли следов насилия или отравления. Позднее в тот же день его срочно госпитализировали в Рязанскую областную клиническую больницу.

Через три дня он скончался.

Мальчевского приговорили в 2016 году к четырем годам колонии общего режима по делу о хищении 70 миллиардов рублей, принадлежавших вкладчикам банка.