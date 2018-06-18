На Урале судят мужчину, который довел школьницу до самоубийства

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн — РИА Новости. Суд в Челябинской области проходит над москвичом за доведение школьницы до самоубийства, судебный процесс проходит в общем порядке, ранее планировалось рассмотреть дело в особом порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Еткульского районного суда.

Суд в Челябинской области назначил на 18 июня рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Москвы, обвиняемого в доведении до самоубийства школьницы, суд начинал рассматривать дело 7 февраля, но постановил вернуть его прокурору для устранения нарушений, сообщила пресс-служба Еткульского районного суда.

Как сообщалось ранее, 17 мая 2017 года из средней школы в Еткульском районе в больницу была доставлена школьница. Ей оказали необходимую медицинскую помощь. Выяснилось, что девочка пыталась покончить собой из-за угроз убийством, которые она получила от неизвестного в переписке в интернете.

Оперативники установили 26-летнего жителя Москвы, который, по данным следствия, в переписке с девочкой в социальных сетях давал ей последовательные задания, готовя к самоубийству. Когда девочка отказалась совершить самоубийство, ей начали угрожать убийством.

Как сообщало местное информагентство "Урал-пресс-информ", позже — летом 2017 года — подросток, предположительно, все же покончила собой в селе Еткульского района, вернувшись из поездки к морю.

Как сообщала пресс-служба Еткульского райсуда, 7 февраля 2018 года Еткульский районный суд постановил вернуть уголовное дело в отношении Сидорова прокурору Еткульского района для устранения препятствий к его рассмотрению судом. Суд усмотрел недостатки обвинительного заключения. Но Челябинский областной суд 2 апреля рассмотрел в апелляционном порядке постановление Еткульского райсуда и отменил его, дело было направлено для рассмотрения по существу в тот же суд в ином составе. Дело должно было рассматриваться в особом порядке.

"Сегодня в судебном заседании было заявлено ходатайство обвиняемого и его защитника о рассмотрении уголовного дела не в особом, а в общем порядке. Ходатайство судом удовлетворено, дело будет рассматриваться в общем порядке судопроизводства", — сказал собеседник агентства.

Следующее судебное заседание назначено на 10 июля, начнется судебное следствие, уточнил он, добавив, что все заседания будут проходить в закрытом режиме.