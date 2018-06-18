В Петербурге задержали дебошира с ножом, пытавшегося ворваться в церковь

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который с ножом пытался ворваться в Чесменскую церковь в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в администрации Московского района.

"В субботу около 15 часов в храм вошел молодой человек, который, судя по внешним признакам, был в состоянии наркотического опьянения. Он ударил ножом охранника, попытавшегося его остановить. Злоумышленник был задержан прибывшими полицейскими", — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Церковь Рождества святого Иоанна Предтечи (Чесменская) является действующим православным храмом в Санкт-Петербурге, памятником архитектуры в стиле псевдоготики. Здание церкви было построено в ознаменование победы русского флота над турецким в Чесменской бухте Эгейского моря в 1770 году.