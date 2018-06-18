В Саратове лишили прав чиновницу, севшую пьяной за руль служебной машины

САРАТОВ, 18 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Мировой судья в Саратове в понедельник лишил водительских прав 34-летнюю чиновницу, которая отказалась пройти медицинское освидетельствование, когда ее задержали сотрудники ГИБДД за рулем служебного автомобиля министра финансов региона, сообщили РИА Новости в аппарате судьи.

Ранее телеканал "Рен-ТВ" опубликовал видео, на котором запечатлено, как инспекторы ГИБДД в Саратове остановили автомобиль, за рулем которого оказалась пьяная женщина. Она представилась чиновницей администрации Октябрьского района Саратова по имени Мария, а на заднем сиденье лежал мужчина, похожий на министра финансов области Александра Выскребенцева.

В главке МВД ранее сообщили РИА Новости, что автомобиль Suzuki Grand Vitara был остановлен в Саратове 25 мая в 4.30 мск, на 34-летнюю женщину-водителя машины составлен протокол за отказ от медицинского освидетельствования.

"Вынесено постановление о привлечении М. Мищенко к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — сказал сотрудник аппарата мирового судьи участка №5 Волжского района Саратова.

Ранее в областной прокуратуре сообщали, что начали проверку факта использования министром финансов региона служебного автомобиля в нерабочее время. В администрации Саратова отметили, что в связи с информацией о причастности к инциденту сотрудницы районной администрации может быть проведена служебная проверка. Выскребенцев после инцидента ушел в отставку с 31 мая.