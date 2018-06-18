В Коломне полуторагодовалый ребенок умер после укуса собаки

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после того, как полуторагодовалый мальчик скончался из-за укуса собаки в Коломне, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.

"Шестнадцатого июня в центральную районную больницу города Коломна доставлен полуторагодовалый мальчик с проникающей укушенной раной в области затылочной части головы, где спустя несколько часов скончался. По результатам проведенной доследственной проверки… возбуждено уголовное дело по факту причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что мальчик и его мама приехали в Коломну в гости к друзьям, у которых в вольере на участке находилась собака. Животное самостоятельно выбралось из ограждения и напало на ребенка, укусив его в голову.

К настоящему времени назначено проведение судмедэкспертизы, проведен осмотр места происшествия и иные следственные действий для установления обстоятельств произошедшего.