Одному из детей, пострадавших в иркутском ТРЦ, предстоит операция

ИРКУТСК, 18 июн — РИА Новости. Одному из четверых детей, госпитализированных в ожоговый центр Иркутска из-за воспламенения газа на шоу в ТРЦ, в ближайшие дни будет сделана операция, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
"Одному ребенку в ближайшие дни будет сделана операция, которая позволит ускорить процесс восстановления кожи. Пока все четверо детей остаются в ожоговом центре", — сообщил собеседник агентства.
Он также добавил, что из дневного стационара, где проходили курс лечения два ребенка, пострадавшие выписаны.