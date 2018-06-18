Одному из детей, пострадавших в иркутском ТРЦ, предстоит операция

Научно-развлекательный центр Гравитация в ТЦ Комсомолл в Иркутске, где произошло возгорание. 1 июня 2018

Научно-развлекательный центр Гравитация в ТЦ Комсомолл в Иркутске, где произошло возгорание. 1 июня 2018

ИРКУТСК, 18 июн — РИА Новости. Одному из четверых детей, госпитализированных в ожоговый центр Иркутска из-за воспламенения газа на шоу в ТРЦ, в ближайшие дни будет сделана операция, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что первого июня в Иркутске восемь детей были госпитализированы с ожогами, которые они получили во время шоу в научно-развлекательном центре "Гравитация" ТРЦ "Комсомолл". Во время представления воспламеняющийся газ попал на газовую горелку и вспыхнул. В результате дети, сидящие в первом ряду, получили ожоги. В настоящее время четверо из них продолжают оставаться в ожоговом центре.

"Одному ребенку в ближайшие дни будет сделана операция, которая позволит ускорить процесс восстановления кожи. Пока все четверо детей остаются в ожоговом центре", — сообщил собеседник агентства.

Он также добавил, что из дневного стационара, где проходили курс лечения два ребенка, пострадавшие выписаны.