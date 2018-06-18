Попавший в реанимацию в Турции подросток вернулся в Челябинск с мамой

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн – РИА Новости. Подросток из Челябинска, приехавший на отдых в Турцию и госпитализированный в

местную больницу в бессознательном состоянии, вернулся домой, сообщила его мама Евгения Лешина.

По данным российского генконсульства в Анталье, 16-летнего жителя Челябинска Артема нашли 10 июня на дне бассейна в отеле. По словам его матери Евгении Лешиной, алкоголя в крови подростка медики не выявили. В середине прошлой недели он был переведен из реанимации в обычную палату.

"Я привезла его домой (в Челябинск) и готова к следующему шагу. Моему сыну нужна реабилитация, заявляю это как мать, которая не успокоится, пока не получит ответ о состоянии здоровья от специалистов высшей квалификации, что ему больше ничто не угрожает", — отметила мать юноши.

Она уточнила, что в настоящее время вопрос о том, где Артем будет проходить обследование, не решен.

Лешина пояснила, что ее сын пробыл в воде продолжительное время, и врачи сказали, что он "в рубашке родился". "Спасли его только благодаря госпиталю с его оборудованием и специалистам высочайшей квалификации. В коме он был почти 4 дня", — добавила она.

Как сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина, с мамой Артема обсуждалось взаимодействие для решения вопроса о дальнейшей медицинской помощи, им было предложено несколько вариантов. "Для принятия решения запланирована совместная встреча с представителями минздрава области и семьей Артема, чтобы обсудить все медицинские вопросы", — сказала Буторина.