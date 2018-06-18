Медики выписали из больницы двух пострадавших в ДТП с поездом под Орлом

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Медики выписали из больницы двоих пострадавших в ДТП с участием поезда и автобуса в Орловской области, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства в понедельник.

ДТП произошло 10 июня, когда на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Лужки-Паньково в 20 километрах южнее Орла столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. В автобусе ехали артисты местного хора. Четыре человека погибли. По данным СК РФ, 12 человек были госпитализированы.

Собеседница агентства рассказала, что 15 июня скончалась еще одна пострадавшая. Таким образом, число жертв ДТП увеличилось до пяти.

"Двух человек врачи выписали, остальные остаются в больнице", — сказала она.

Следствие по факту ДТП возбудило уголовное дело по двум статьям — "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы. Водитель автобуса заключен под стражу.