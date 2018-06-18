Медики выписали из больницы двух пострадавших в ДТП с поездом под Орлом

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Медики выписали из больницы двоих пострадавших в ДТП с участием поезда и автобуса в Орловской области, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства в понедельник.
Собеседница агентства рассказала, что 15 июня скончалась еще одна пострадавшая. Таким образом, число жертв ДТП увеличилось до пяти.
"Двух человек врачи выписали, остальные остаются в больнице", — сказала она.
Следствие по факту ДТП возбудило уголовное дело по двум статьям — "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы. Водитель автобуса заключен под стражу.