На шахте в Кузбассе приостановили добычу угля после задымления

КЕМЕРОВО, 18 июн — РИА Новости. Добыча угля на шахте "Ерунаковская VIII" (ПАО "Распадская", входит в Evraz) в Новокузнецком районе Кузбасса, где в понедельник произошло задымление и эвакуировали рабочих, временно приостановлена, сообщили РИА Новости в департаменте угольной промышленности Кемеровской области.

По данным экстренных служб региона, в понедельник на предприятии произошел пожар, из-за которого были эвакуированы 114 рабочих. Возгорание полностью ликвидировано, горняки не пострадали. Факт инцидента подтвердили в Ростехнадзоре — по данным ведомства, на шахте произошло возгорание силового кабеля.

"На "Ерунаковской VIII" произошла не авария, а инцидент, но работы по угледобыче временно приостановлены. Из шахты эвакуировано более 100 человек, под землей находятся только те, кто отвечает за жизнеобеспечение предприятия", — сказал собеседник агентства.

По данным профильного департамента, инцидент произошел в 5.10 (1.10 мск) на участке проходки между выработками на глубине около 500 метров. По предварительным данным, там задымился насос, который откачивает воду. Специалисты военизированной горно-спасательной части оперативно потушили возгорание. На предприятии работает комиссия, которая осмотрит место происшествия и установит причины случившегося.

Компания-владелец шахты ранее сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал, газовая обстановка в норме. Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организовала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности и охране труда.

На шахте "Ерунаковская VIII" уголь добывается на глубине 470 метров. После переработки на обогатительных фабриках концентрат поставляется на металлургические и коксохимические предприятия России и на экспорт. Предприятие находится под управлением ООО "Распадская угольная компания", которое входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz.