Бывшего замглавы уральского города осудили по делу о взятке в виде квартиры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Сысертский районный суд Свердловской области приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего заместителя главы Арамильского городского округа Александра Мельникова, сообщает в понедельник региональная прокуратура.

Мельников обвинялся в вымогательстве взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, чиновник, который курировал в мэрии вопросы предоставления разрешений на строительство, неоднократно предъявлял застройщику жилого дома по улице Текстильщиков в Арамили требования о передаче ему документов, подтверждающих оплату квартиры доме от имени знакомой ему женщины. При этом он оказывал общее покровительство по службе при строительстве указанного жилого дома и вводе его в эксплуатацию, отметили в прокуратуре.

Двенадцатого мая 2017 года Мельников получил взятку в виде документов на квартиру площадью 52 квадратных метра стоимостью 2,3 млн рублей, добавили в ведомстве.

"Сысертский районный суд назначил Александру Мельникову наказание в виде в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере двукратной суммы взятки, а также лишением права занимать должности в органах власти и органах местного самоуправления на 9 лет. Мельников взят под стражу в зале суда", — говорится в сообщении прокуратуры.