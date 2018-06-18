Владелец шахты в Кузбассе рассказал об обстановке после задымления

КЕМЕРОВО, 18 июн — РИА Новости. Газовая обстановка на шахте "Ерунаковская VIII" в Новокузнецком районе Кемеровской области, где в понедельник произошло задымление и эвакуировали рабочих, в настоящее время находится в норме, сообщили РИА Новости в управлении по связям с общественностью ООО "Распадская угольная компания", которой принадлежит предприятие.

По данным экстренных служб региона, в понедельник на предприятии произошел пожар, из-за которого были эвакуированы 114 рабочих. Возгорание полностью ликвидировано, горняки не пострадали. Факт инцидента подтвердили также в Ростехнадзоре — по данным ведомства, на шахте произошло возгорание силового кабеля.

"На шахте "Ерунаковская VIII" произошло задымление в сбойке проходческого забоя. Люди были выведены на поверхность. Пострадавших нет. Газовая обстановка в норме", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на предприятии создана специальная комиссия для выявления обстоятельств сложившейся ситуации.

В деталях и причинах инцидента разбирается и Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Так называемая "угольная" прокуратура, как сообщалось ранее, проверит соблюдение законодательства о промышленной безопасности и охране труда.

Шахта "Ерунаковская-VIII" добывает уголь на глубине 470 метров. После переработки на обогатительных фабриках концентрат поставляется на металлургические и коксохимические предприятия России и на экспорт. Предприятие находится под управлением ООО "Распадская угольная компания", которое входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz.