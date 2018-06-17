МЧС назвало причину задымления в торгово-развлекательном комплексе в Уфе

Посетители и сотрудники МЧС у ТРЦ Гостинный двор в Уфе. 17 июня 2018

Посетители и сотрудники МЧС у ТРЦ Гостинный двор в Уфе. 17 июня 2018

КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Причиной задымления и эвакуации в торгово-развлекательном комплексе "Гостиный двор" в Уфе в воскресенье вечером стала подгоревшая пища, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС России по Башкирии.

Сообщение о задымлении в ТРК "Гостиный двор" поступило в центр управления в кризисных ситуация ГУМЧС России по Башкирии в 17.10 (15.10 мск). Пожарные подразделения выехали по повышенному рангу в количестве семи единиц техники и 20 человек. Администрация провела эвакуацию 200 посетителей.

"Проведённой разведкой установлено, что произошло подгорание пищи на плите в гипермаркете "Перекресток". Потушено до прибытия пожарных персоналом гипермаркета", — сказал собеседник агентства.

По его информации, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

"Гостиный двор" — один из крупных торгово-развлекательных комплексов Уфы, расположен в историческом центре города. Здесь размещаются десятки различных магазинов и бутиков, рестораны, туристические агентства, каток, фитнес-клубы, контактный зоопарк и другие заведения сферы услуг и досуга.