МЧС назвало причину задымления в торгово-развлекательном комплексе в Уфе

КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Причиной задымления и эвакуации в торгово-развлекательном комплексе "Гостиный двор" в Уфе в воскресенье вечером стала подгоревшая пища, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС России по Башкирии.
"Проведённой разведкой установлено, что произошло подгорание пищи на плите в гипермаркете "Перекресток". Потушено до прибытия пожарных персоналом гипермаркета", — сказал собеседник агентства.
По его информации, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
"Гостиный двор" — один из крупных торгово-развлекательных комплексов Уфы, расположен в историческом центре города. Здесь размещаются десятки различных магазинов и бутиков, рестораны, туристические агентства, каток, фитнес-клубы, контактный зоопарк и другие заведения сферы услуг и досуга.