СК завел дело после массового отравления на выпускном в Якутии

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 21 человека после школьного банкета в селе Хоро Верхневилюйского района Якутии, сообщает в воскресенье Следственный комитет России.

Ранее сообщалось, что около 20 жителей села Хоро попали в больницу с подозрением на сальмонеллез после школьного банкета. В прокуратуре сообщали о проведении проверки после инцидента.

"В Якутии возбуждено уголовное дело по факту отравления 21 человека, в том числе 13 несовершеннолетних, в селе Хоро на школьном выпускном вечере и после него едой, унесенной с банкета. Все они госпитализированы", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и допрашивают организаторов банкета.

На сайте СУСК по Республике Саха (Якутия) уточняется, что дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

"По данным следствия, в разный период времени 10 июня 2018 года в селе Хоро … 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних выпускников, употребили пищу на школьном банкете для выпускников Хоринской средней общеобразовательной школы. По окончании мероприятия оставшиеся после банкета продукты взрослые унесли домой и употребили вместе с несовершеннолетними членами своих семей. Позже, в период с 12 по 16 июня 2018 года, в инфекционное отделение Верхневилюйской центральной районной больницы госпитализирован 21 человек, в том числе 13 несовершеннолетних, с диагнозом: острая кишечная инфекция", — сказали следователи.