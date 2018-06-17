Сбивший пешеходов в Москве таксист утверждает, что перепутал педали

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Водитель такси, сбивший толпу пешеходов в центре Москвы в субботу, утверждает, что перепутал педали газа и тормоза, следует из видеозаписи его допроса, опубликованной на сайте ГУМВД России по Москве.
На допросе мужчина рассказывает, что до момента ДТП был за рулем около 20 часов, а до этого спал порядка трех часов. Он утверждает, что сбил людей не специально.
"Газ нажал. Я думал, тормоз нажимаю… не знаю даже, что было", — сказал он.
По его словам, он не пьет с детства, в момент ДТП был трезв. Таксист также утверждает, что "никогда не нарушал" правил дорожного движения, а "документы всегда были в порядке".
Он рассказал, что убежал с места аварии, потому что испугался. По словам водителя, несмотря на то что права он получил пять лет назад, имеет водительский стаж около двух лет. Он пояснил, что водит такси в Москве около месяца.