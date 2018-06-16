В Якутии не отключат отопление для просушки пострадавших от паводка домов

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Республики Саха (Якутия). Архивное фото

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Республики Саха (Якутия). Архивное фото

ЯКУТСК, 16 июн — РИА Новости. Коммунальщики Якутии продлили отопительный сезон для просушки домов, пострадавших от паводка, сообщает пресс-служба государственного унитарного предприятия ЖКХ региона.

Отопительный сезон в регионе продлен в подтопленных населенных пунктах Верхнеколымского, Среднеколымского, Чурапчинского, Таттинского и Амгинского районов.

"Работники заранее прошли инструктаж, разработаны приказы о готовности сил и средств к выполнению противопаводковых мероприятий, планы взаимодействия с районными спасательными службами и органами местного самоуправления. Дежурные паводковые группы круглосуточно обследовали котельное хозяйство, работают восстановительные бригады и спецтехника", — отмечает первый заместитель генерального директора, главный инженер государственного унитарного предприятия "ЖКХ РС (Я)" Юрий Сутемьев.

На территории Якутии в результате сложившейся неблагоприятной гидрологической обстановки произошло затопление в ряде районов республики. Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев 30 мая подписал указ "О первоочередных мерах по ликвидации последствий наводнения 2018 года и обеспечению жизнедеятельности в населённых пунктах на территории Республики Саха (Якутия)".

В результате весеннего паводка в зону подтопления попало 53 населенных пункта в 16 муниципальных образованиях, повреждены объекты дорожного хозяйства и энергетики, объекты культуры, образования и спорта, объекты сельского хозяйства и жилого фонда. Подтоплено около 2,9 тысячи дворовых территорий, в которых проживают порядка 9 тысяч человек, в том числе 2,8 тысячи детей, из них затоплено 1,4 тысячи жилых домов в 46 населенных пунктах, в которых проживают более 5 тысяч человек.