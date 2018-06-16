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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с такси в Москве‍

21:3416.06.2018
(обновлено: 22:01 16.06.2018)
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© Фото : ГКУ ЦОДДНа месте наезда такси на пешеходов на улице Ильинка в Москве. 16 июня 2018На месте наезда такси на пешеходов на улице Ильинка в Москве. 16 июня 2018
© Фото : ГКУ ЦОДД

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя такси, наехавшего на пешеходов в центре Москвы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Мужчина у автомобиля такси в Москве во время дождя. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Такси-камикадзе. Безопасность пассажиров не гарантирует никто
Инцидент произошел на улице Ильинка. В результате инцидента пострадали семь человек, погибших нет.

По информации Центра организации дорожного движения правительства Москвы, транспортное средство принадлежало компании "Чекпоинт". Предприятие не имело аккредитации на чемпионат мира.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что держит ситуацию на контроле.

Причины случившегося

В ГУМВД отметили, что предварительная причина ДТП – водитель не справился с управлением транспортного средства. Сам водитель также отметил, что совершил наезд на пешеходов не специально.

В ЦОДД также рассказали, что водитель такси, попавшего в ДТП в центре столицы, имел права, которые были выданы в Киргизии.

По факту ДТП возбудили уголовное дело.

Действия водителя при ДТП
© РИА Новости, Инфографика
Что делать в случае ДТП

Состояние пострадавших

Как рассказали в столичном ГУМВД, семь человек в результате происшествия обратились за медицинской помощью. В департаменте здравоохранения сообщили о восьми пострадавших после инцидента. В ведомстве также рассказали, что семь человек находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести.

На место происшествия в течение семи минут прибыли бригады машин скорой помощи. На текущий момент пострадали восемь человек, семь из них в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести", — говорится в сообщении ведомства.

На месте наезда такси на пешеходов на улице Ильинка в Москве. 16 июня 2018
© Фото : ГКУ ЦОДД
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при наезде такси в центре Москве
В пресс-службе также добавили, что все пострадавшие в настоящее время госпитализируются в столичные больницы для проведения диагностики и оказания медицинской помощи.

По информации источника в экстренных службах Москвы, среди пострадавших двое граждан Азербайджана, два мексиканца, двое россиян и один украинец.

Посольство Мексики в России подтвердило, что две граждански латиноамериканской страны пострадали в результате инцидента. В дипмиссии отметили, что две женщины получили легкие ранения, их состояние здоровья стабильное и вне опасности.

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