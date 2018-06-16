Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с такси в Москве‍

На месте наезда такси на пешеходов на улице Ильинка в Москве. 16 июня 2018

На месте наезда такси на пешеходов на улице Ильинка в Москве. 16 июня 2018

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя такси, наехавшего на пешеходов в центре Москвы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел на улице Ильинка. В результате инцидента пострадали семь человек, погибших нет.

По информации Центра организации дорожного движения правительства Москвы, транспортное средство принадлежало компании "Чекпоинт". Предприятие не имело аккредитации на чемпионат мира.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что держит ситуацию на контроле.

Причины случившегося

В ГУМВД отметили, что предварительная причина ДТП – водитель не справился с управлением транспортного средства. Сам водитель также отметил, что совершил наезд на пешеходов не специально.

В ЦОДД также рассказали, что водитель такси, попавшего в ДТП в центре столицы, имел права, которые были выданы в Киргизии.

По факту ДТП возбудили уголовное дело.

Состояние пострадавших

Как рассказали в столичном ГУМВД, семь человек в результате происшествия обратились за медицинской помощью. В департаменте здравоохранения сообщили о восьми пострадавших после инцидента. В ведомстве также рассказали, что семь человек находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести.

На место происшествия в течение семи минут прибыли бригады машин скорой помощи. На текущий момент пострадали восемь человек, семь из них в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести", — говорится в сообщении ведомства.

Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j — ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.

В пресс-службе также добавили, что все пострадавшие в настоящее время госпитализируются в столичные больницы для проведения диагностики и оказания медицинской помощи.

По информации источника в экстренных службах Москвы, среди пострадавших двое граждан Азербайджана, два мексиканца, двое россиян и один украинец.

Посольство Мексики в России подтвердило, что две граждански латиноамериканской страны пострадали в результате инцидента. В дипмиссии отметили, что две женщины получили легкие ранения, их состояние здоровья стабильное и вне опасности.