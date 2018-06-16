Две мексиканки пострадали в ДТП в Москве

На месте наезда такси на пешеходов на улице Ильинка в Москве. 16 июня 2018

На месте наезда такси на пешеходов на улице Ильинка в Москве. 16 июня 2018

МЕХИКО, 16 июн – РИА Новости. Две гражданки Мексики получили легкие ранения в результате ДТП в центре Москвы в субботу, сообщило посольство латиноамериканской страны в России.

Ранее столичное ГУМВД сообщило, что в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель такси не справился с управлением, выехал на тротуар и наехал на пешеходов, семь человек, по уточненным данным полиции, пострадали.

"В связи с инцидентом, произошедшим в центре Москвы, сообщаем, что две мексиканские гражданки получили легкие ранения, их состояние здоровья стабильное и вне опасности", – говорится в сообщении посольства в микроблоге в Twitter.

По данным дипмиссии, МИД Мексики находится в контакте с пострадавшими мексиканками и оказывает им всю необходимую консульскую помощь и поддержку.