Водитель такси заявил, что наехал на пешеходов в Москве не специально

На месте наезда такси на пешеходов на улице Ильинка в Москве. 16 июня 2018

На месте наезда такси на пешеходов на улице Ильинка в Москве. 16 июня 2018

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Водитель такси, попавшего в аварию на улице Ильинка в центре Москвы, заявил, что наехал на пешеходов не специально, сообщает в субботу Центр организации дорожного движения правительства Москвы.

Ранее столичное ГУ МВД сообщило, что в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель такси выехал на тротуар и наехал на пешеходов, семь человек, по уточненным данным, пострадали.

"По словам виновника ДТП — наезд не преднамеренный", — говорится в сообщении в Twitter.

Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j — ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.

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