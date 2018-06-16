«Водитель такси, попавшего в аварию в центре Москвы, имел киргизские права»

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Водитель такси, попавшего в аварию на улице Ильинка в центре Москвы, имел водительское удостоверение, выданное в Киргизии, сообщает в субботу Центр организации дорожного движения правительства Москвы.
Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j— ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.
ЦОДД опубликовал в своем аккаунте в Twitter снимок прав с подписью "Виновник аварии на Ильинке". На фотографии водительское удостоверение, выданное в Киргизии 13 августа 2013 года.