Водитель такси, попавшего в аварию в центре Москвы, имел киргизские права

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Водитель такси, попавшего в аварию на улице Ильинка в центре Москвы, имел водительское удостоверение, выданное в Киргизии, сообщает в субботу Центр организации дорожного движения правительства Москвы.

Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j — ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.

Ранее столичное ГУ МВД сообщило, что в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель такси выехал на тротуар и наехал на пешеходов, восемь человек пострадали.

ЦОДД опубликовал в своем аккаунте в Twitter снимок прав с подписью "Виновник аварии на Ильинке". На фотографии водительское удостоверение, выданное в Киргизии 13 августа 2013 года.