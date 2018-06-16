В центре Москвы семь человек пострадали из-за наезда такси

На месте наезда такси на пешеходов на улице Ильинка в Москве. 16 июня 2018

На месте наезда такси на пешеходов на улице Ильинка в Москве. 16 июня 2018

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Семь человек пострадали в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы, сообщает в субботу столичное ГУ МВД.

В ведомстве отметили, что водитель транспортного средства задержан.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших в результате инцидента.

"Сегодня в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось семь человек", — говорится в сообщении.

Предварительная причина ДТП — водитель не справился с управлением. Водителя доставили в территориальный отдел полиции. По факту случившегося проводится проверка.

По информации центра организации дорожного движения, водитель такси имел киргизские права. Сам водитель транспортного средства заявил, что наехал на пешеходов не специально.