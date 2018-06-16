В центре Москвы семь человек пострадали из-за наезда такси

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Семь человек пострадали в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы, сообщает в субботу столичное ГУ МВД.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших в результате инцидента.
"Сегодня в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось семь человек", — говорится в сообщении.
Предварительная причина ДТП — водитель не справился с управлением. Водителя доставили в территориальный отдел полиции. По факту случившегося проводится проверка.
По информации центра организации дорожного движения, водитель такси имел киргизские права. Сам водитель транспортного средства заявил, что наехал на пешеходов не специально.
Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j— ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.