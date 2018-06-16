Сотрудники МЧС на месте крушения самолета Як-52 в Алтайском крае. 16 июня 2018

Сотрудники МЧС на месте крушения самолета Як-52 в Алтайском крае. 16 июня 2018

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности после крушения Як-52 в Алтайском крае. Соответствующее сообщение опубликовано в канале ведомства в мессенджере ТамТам.

Ведомство подтвердило гибель пилота и пассажира легкомоторного самолета. На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты.

Ранее источник РИА Новости сообщил о крушении легкомоторного самолета недалеко от города Новоалтайска. В региональном управлении МЧС подтвердили факт крушения Як-52. По информации ведомства, инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе.

Як-52 — легкомоторный спортивно-тренировочный самолет, предназначенный для подготовки летного состава.