В центре Москвы произошло ДТП с участием такси

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Авария с участием такси компании "Чекпоинт" произошла в центре Москвы на улице Ильинка, погибших нет, сообщил в субботу Центр организации дорожного движения правительства Москвы.

"На Ильинке авария с такси компании "Чекпоинт". Улица перекрыта. Погибших нет. Дополнительные обстоятельства выясняются", — говорится в сообщении ЦОДД в микроблоге в Twitter.

Уточняется, что разрешение участника аварии такси ООО "ЧЕКПОИНТ" действительно до октября 2022 года. "Аккредитации на ЧМ у них нет", — добавляется в сообщении.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в результате аварии пострадали семь человек.

Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j — ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.

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