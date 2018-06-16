Пострадавшие в ДТП под Астраханью получили травмы средней тяжести

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Шесть пострадавших в ДТП с микроавтобусом остаются в больницах Астраханской области, все они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

Авария произошла в ночь на субботу на границе с Калмыкией. Микроавтобус следовал из Астрахани в Махачкалу. В результате опрокидывания, по уточненным данным областного МЧС, пострадали все 10 человек, находившихся в "Газели". Семеро из них, в том числе ребенок, были госпитализированы в районную больницу.

"Один из пострадавших получил помощь и ночью покинул больницу. Остальные шесть человек находятся в состоянии средней степени тяжести, тяжелых нет", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что трех взрослых уже перевели в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу, а ребенка – в областную детскую больницу. В ближайшее время оставшиеся двое взрослых также будут переведены в медицинское учреждение в Астрахани.

Как сообщал РИА Новости сотрудник ГИБДД региона, авария произошла после того, как водитель "Газели" перепутал дорогу и "не туда повернул". Зацепив пластмассовый отбойник, микроавтобус вылетел в кювет, совершил оборот и приземлился на колеса.