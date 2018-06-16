Водитель опрокинувшейся под Астраханью "Газели" перепутал дорогу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн – РИА Новости. Водитель пассажирской "Газели" перепутал дорогу в Астраханской области и при повороте опрокинулся в кювет, совершив полный оборот вокруг оси, сообщил РИА Новости сотрудник ГИБДД региона.

Авария произошла в ночь на субботу в Лиманском районе области на границе с Калмыкией. Микроавтобус следовал из Астрахани в Махачкалу. В результате опрокидывания, по данным областного МЧС, пострадали 12 человек, восемь из них остаются в больнице.

"Пока водителя опрашивают. Он дорогу перепутал и не туда повернул", — сказал сотрудник областного ГИБДД. Он добавил, что "Газель" зацепила пластмассовый отбойник, после чего вылетела в кювет. "Один раз крутанулся и на колеса встал", — уточнил собеседник.