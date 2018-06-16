Восемь человек остались в больнице после ДТП в Астраханской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн – РИА Новости. Восемь человек, в том числе один ребенок, остались в больнице после опрокидывания "Газели" в Астраханской области, четыре человека от госпитализации отказались, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.

Авария произошла в ночь на субботу в Лиманском районе области на трассе Р-215. Микроавтобус следовал из Астрахани в Махачкалу. В результате опрокидывания, по уточненным данным, в больницу были доставлены все 12 человек, находившихся в "Газели", включая двух детей.

"Четыре человека от госпитализации отказались. В больнице находятся восемь человек, в том числе один ребенок. Их состояние уточняется", — сказал собеседник.