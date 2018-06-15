В Мытищах от удара током погиб "зацепер"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Молодой человек, совершавший опасный запрещенный проезд на крыше электрички, погиб от удара током на станции "Перловская" в подмосковных Мытищах, сообщила пресс-служба московского следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным ведомства, в пятницу примерно в 19.06 на крыше электропоезда сообщением Александров-Москва обнаружено тело молодого человека 2000 года рождения с признаками травмы от удара током.

Также, по информации управления, в районе станции "Подлипки Дачные" в подмосковном Королеве погиб мужчина, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. В настоящее время следователи пытаются установить его личность.

"Организованы доследственные проверки по факту смертельного травмирования "зацепера" на станции "Перловская" и мужчины в районе станции "Подлипки Дачные" Ярославского направления Московской железной дороги", — говорится в сообщении.