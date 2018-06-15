Саратовских полицейских заподозрили в вымогательстве

САРАТОВ, 15 июн — РИА Новости. Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении четверых сотрудников полиции по подозрению в вымогательстве взятки под угрозой привлечения потерпевших к ответственности якобы за хранение наркотиков, сообщило в пятницу областное СУСК.

По данным следствия, днем 21 апреля трое полицейских на Сокурском тракте в окрестностях Саратова остановили автомобиль якобы для проверки документов у водителя и проверки его пассажирок на причастность к незаконному обороту наркотиков, а затем потребовали от них 100 тысяч рублей за несоставление материала о незаконном хранении наркотиков, которые якобы обнаружили в салоне машины. Часть взятки в размере 24 тысяч рублей потерпевшие отдали полицейским сразу, а оставшуюся сумму под контролем оперативников спустя несколько дней передали через четвертого фигуранта дела, выступившего посредником.

"Незаконные действия злоумышленников были пресечены. В результате первоначальных следственных действий трое сотрудников полиции задержаны… решается вопрос об избрании им меры пресечения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого из полицейских им вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Вымогательство взятки группой лиц по предварительному сговору" и "Посредничество во взяточничестве". Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Как пояснили в пресс-службе областного главка МВД, командир отделения взвода патрульно-постовой службы полиции Приволжского линейного управления МВД РФ на транспорте уволился из органов внутренних дел по собственной инициативе, а в отношении остальных фигурантов дела проводится служебная проверка. "В случае если их вина будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", — уточнили в главке.