Саратовских полицейских заподозрили в вымогательстве

САРАТОВ, 15 июн — РИА Новости. Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении четверых сотрудников полиции по подозрению в вымогательстве взятки под угрозой привлечения потерпевших к ответственности якобы за хранение наркотиков, сообщило в пятницу областное СУСК.
"Незаконные действия злоумышленников были пресечены. В результате первоначальных следственных действий трое сотрудников полиции задержаны… решается вопрос об избрании им меры пресечения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе областного главка МВД, командир отделения взвода патрульно-постовой службы полиции Приволжского линейного управления МВД РФ на транспорте уволился из органов внутренних дел по собственной инициативе, а в отношении остальных фигурантов дела проводится служебная проверка. "В случае если их вина будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", — уточнили в главке.