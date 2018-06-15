В КЧР вынесли приговор экс-замглавы полиции по делу о смерти задержанного

ПЯТИГОРСК, 15 июн — РИА Новости. Суд приговорил к девяти годам колонии строго режима бывшего замначальника полиции Черкесска Руслана Рахаева, который до смерти избил задержанного, сообщает Верховный суд Карачаево-Черкесии.

По данным суда, в 2011 году по устному распоряжению Рахаева в его кабинет привели задержанного. Суд отмечает, что полицейский повалил его на пол и нанес ему руками и ногами не менее 17-20 ударов по различным частям тела. Затем, сообщает суд, Рахаев позвал подчиненных и велел им увести избитого задержанного, который уже не мог самостоятельно передвигаться.

Через некоторое время, выяснило следствие, Рахаев зашел в кабинет, где находился потерпевший, подпрыгнул и обеими ногами ударил его в область грудной клетки. Коллеги пресекли действия Рахаева, но задержанный в тот же день скончался от полученных травм.

Как отмечается, в то же время Рахаев применил силу к другому задержанному, бросив его на деревянный подлокотник кресла-кровати, об который тот ударился грудью и упал на пол. Через некоторое время Рахаев ладонями обеих рук нанес ему удар в область ушей, сообщили в суде.

"Суд признал Рахаева виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено занимать должности в органах внутренних дел сроком на два года. Помимо этого, суд назначил Рахаеву дополнительное наказание в виде лишения специального звания "капитан полиции" и государственной награды – медали", — говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке, говорится в сообщении.