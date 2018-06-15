Двое пострадавших в ДТП под Саратовом находятся в состоянии средней тяжести

САРАТОВ, 15 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Девять человек, включая ребенка, по последним данным, пострадали при столкновении маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в Советском районе Саратовской области, из них двое взрослых госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.

Ранее глава Советского района Сергей Пименов сообщил РИА Новости, что маршрутный микроавтобус компании "Властелин" и легковой автомобиль столкнулись в пятницу на трассе примерно в 800 метрах от села Золотая Степь, в результате пострадали восемь человек, в том числе ребенок. По его словам, семерых пострадавших, включая ребенка, после осмотра медики отпустят домой.

По словам Колоколова, по уточненным данным, в ДТП пострадали девять человек, в том числе ребенок.

"По оперативной информации на данное время, в результате ДТП за медицинской помощью обратилось девять человек, из них семь человек, по нашей оперативной информации, получают амбулаторное лечение, у одного человека состояние здоровья оценивается как средней степени тяжести, у второго — тоже состояние средней степени тяжести, но ближе к удовлетворительному", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что среди пострадавших есть ребенок. "Он особо не пострадал, находится на амбулаторном лечении", — пояснил Колоколов.

Представитель минздрава добавил, что из Саратова в Советскую районную больницу выехала бригада санитарной авиации областной клинической больницы для уточнения, какой степени тяжести у двоих госпитализированных травмы, и для определения тактики их лечения.