Число пострадавших в ДТП с маршруткой под Саратовом возросло до восьми

САРАТОВ, 15 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Количество пострадавших в результате столкновения маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в Советском районе Саратовской области выросло до восьми человек, среди них один ребенок, сообщил РИА Новости глава района Сергей Пименов.

Ранее Пименов сообщил, что маршрутный микроавтобус компании "Властелин" и легковой автомобиль столкнулись в пятницу на трассе примерно в 800 метрах от села Золотая Степь Советского района, в результате пострадали не менее трех человек. По данным областной службы спасения, все пострадавшие доставлены в центральную районную больницу.

"По предварительной информации, восемь пострадавших, среди них один ребенок. Одну женщину, возможно, будут отправлять на скорой помощи в Саратов", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что среди остальных семерых пострадавших, в том числе у ребенка, серьезных травм нет, и после обследования медики их всех отпустят домой.

Глава района добавил, что микроавтобус ехал со стороны Саратова. "По предварительной информации, по неизвестной пока причине на встречную полосу выехал легковой автомобиль Renault, задел микроавтобус по касательной, и тот лег на бок", — пояснил он.

Как уточнили РИА Новости в компании "Властелин", всех пассажиров, которых "скорая" не забрала на осмотр в больницу, уже отправили к месту назначения. "Все уже разъехались, перевозчик всех отправил — кого на дополнительном автобусе, кого на (попутных) машинах", — уточнила собеседница агентства.