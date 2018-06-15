Число пострадавших в ДТП с маршруткой под Саратовом возросло до восьми

САРАТОВ, 15 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Количество пострадавших в результате столкновения маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в Советском районе Саратовской области выросло до восьми человек, среди них один ребенок, сообщил РИА Новости глава района Сергей Пименов.
Ранее Пименов сообщил, что маршрутный микроавтобус компании "Властелин" и легковой автомобиль столкнулись в пятницу на трассе примерно в 800 метрах от села Золотая Степь Советского района, в результате пострадали не менее трех человек. По данным областной службы спасения, все пострадавшие доставлены в центральную районную больницу.
"По предварительной информации, восемь пострадавших, среди них один ребенок. Одну женщину, возможно, будут отправлять на скорой помощи в Саратов", — сказал собеседник агентства.
Глава района добавил, что микроавтобус ехал со стороны Саратова. "По предварительной информации, по неизвестной пока причине на встречную полосу выехал легковой автомобиль Renault, задел микроавтобус по касательной, и тот лег на бок", — пояснил он.
Как уточнили РИА Новости в компании "Властелин", всех пассажиров, которых "скорая" не забрала на осмотр в больницу, уже отправили к месту назначения. "Все уже разъехались, перевозчик всех отправил — кого на дополнительном автобусе, кого на (попутных) машинах", — уточнила собеседница агентства.