В Саратовской области в ДТП с маршруткой пострадали не менее трех человек

САРАТОВ, 15 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в пятницу в Советском районе Саратовской области, в результате этого не менее трех человек пострадали, сообщил РИА Новости глава района Сергей Пименов.
По предварительным данным, рейсовый микроавтобус компании "Властелин" и легковой автомобиль столкнулись на трассе примерно в 800 метрах от села Золотая Степь Советского района.
"Изначально прошла информация о трех пострадавших, но информация уточняется", — сказал собеседник агентства.
Как уточнил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин, при столкновении маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали несколько человек, которые доставлены в центральную районную больницу.