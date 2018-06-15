В Саратовской области в ДТП с маршруткой пострадали не менее трех человек

САРАТОВ, 15 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в пятницу в Советском районе Саратовской области, в результате этого не менее трех человек пострадали, сообщил РИА Новости глава района Сергей Пименов.

По предварительным данным, рейсовый микроавтобус компании "Властелин" и легковой автомобиль столкнулись на трассе примерно в 800 метрах от села Золотая Степь Советского района.

"Изначально прошла информация о трех пострадавших, но информация уточняется", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работает начальник отдела ГОЧС района, и выехал заместитель главы районной администрации. "Если будет необходимость, какую-то помощь мы окажем, какую-то – перевозчик", — добавил Пименов.

Как уточнил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин, при столкновении маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали несколько человек, которые доставлены в центральную районную больницу.