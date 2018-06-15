Из-за ЧП на станции Черусти могут задержать движение двух поездов

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Движение двух поездов дальнего следования может быть задержано до двух часов из-за аварии на станции Черусти в Московской области, где сошли с рельсов четыре вагона с углем, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Ранее МЖД сообщила, что четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Черусти в Подмосковье, движение приостановлено. Позже сообщалось, что с рельсов сошли пять вагонов с углем, по предварительным данным, никто не пострадал.

"По причине происшествия ожидается задержка в движении двух поездов дальнего следования от одного до двух часов. Организован объездной путь через станцию Орехово-Зуево и станцию Петушки", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, на место ЧП уже отправлены три ремонтно-восстановительных поезда со станций Воскресенск, Перово и Орехово-Зуево.

"При уточнении обстановки установлено, что при маневрировании грузового состава по станции Черусти на стрелке №17 сошли с рельсов четыре вагона, груженых каменным углем, один из них опрокинулся", — отмечается в сообщении.

К ликвидации последствий ЧП сейчас привлечены 112 человек и семь единиц техники.