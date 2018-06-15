В ХМАО работника бюро судмедэкспертизы будут судить за взятки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июн — РИА Новости. Заведующий филиала бюро судмедэкспертизы в Ханты-Мансийском автономном округе предстанет перед судом за взятки, которые он вымогал у подчиненного санитара и местного предпринимателя, угрожая создать "неблагоприятные условия работы", сообщает в пятницу региональное следственное управление СК РФ.

Ведомство в начале апреля сообщало о задержании двух сотрудников окружного бюро судмедэкспертизы, один из которых подозревался в вымогательстве взяток. По данным следствия, являясь заведующим филиалом бюро в городе Урай, он в течение полугода получил от местного бизнесмена 77 тысяч рублей в обмен на беспрепятственное подписание ежемесячных актов выполненных работ по обслуживанию инженерных сетей филиала. Эти средства вымогались под угрозой создать "неблагоприятные условия работы", которые могли повлечь расторжение контракта.

Кроме того, как уточняет следственное управление, обвиняемый получал взятки от подчиненного санитара, которому взамен разрешал оказывать родственникам умерших платные ритуальные услуги.

"По решению суда весь период следствия обвиняемый находился под домашним арестом. Сумма полученных им взяток, установленная следствием, составила порядка 240 тысяч рублей. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении ведомства.

О ходе следствия в отношении второй задержанной — заместителя начальника бюро судебно-медицинской экспертизы в Ханты-Мансийске — пока не сообщается. Женщина, как ранее подчеркивали в СУСК, способствовала заключению госконтракта на оказание ремонта в здании филиала бюро в Сургуте с предпринимателем, который фактически выступал от имени ее мужа. При этом работы не были выполнены в полном объеме, однако подрядчик получил всю сумму, указанную в контракте. Деньги, более 1 миллиона бюджетных рублей, участники преступного сговора поделили между собой. Уголовное дело в отношении нее было возбуждено по статье "мошенничество".

В середине прошлого года прокуратура Югры заинтересовалась окружным бюро судмедэкспертизы в Ханты-Мансийске после того, как региональные СМИ сообщили, что сотрудник учреждения якобы взимает плату с родственников усопших за услуги, которые законом обозначены как бесплатные. В ответ на озвученные подозрения руководитель организации Сергей Чирков через ряд интернет-изданий заявил, что вся история "похожа на разборки конкурентов по бизнесу в области ритуальных услуг".